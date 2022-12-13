В Ликуде дали ответ партнерам по коалиции относительно Закона о возвращении

По словам Биньямина Нетаниягу, в так называемый «пункт о внуках» не будет внесено никаких изменений, однако «будет долгое и глубокое обсуждение».

Партия «Ликуд» сообщила во вторник, 13 декабря, своим партнерам по коалиции, что «пункт о внуках» в Законе о возвращении не будет отменен.

Об этом информирует портал Walla.

Отмечается, что вместо этого в «Ликуде» предлагают создать комиссию. Роль этого органа будет заключаться в том, чтобы положить конец явлению злоупотребления репатриантами предоставляемыми им правами.

Назначенный премьер-министр Биньямин Нетаниягу, в частности, сообщил, что в так называемый «пункт о внуках» не будет внесено никаких изменений, но уточнил, что «будет долгое и глубокое обсуждение».

«Но я сомневаюсь, что будут изменения. Полноценная дискуссия — вы не сделаете это за одну ночь. Вы знаете, я всегда искал творческий подход в этих вопросах, а также в вопросах гиюра я всегда пытался придумать нестандартные решения», — сказал Нетаниягу.

Как сообщал Курсор, старшие раввины из религиозно-сионистского сектора написали назначенному премьер-министром Биньямину Нетаниягу письмо с просьбой внести поправки в Закон о возвращении.

В частности, раввины призывают исключить из закона так называемый «пункт о внуках». Он, как известно, позволяет любому, у кого есть хотя бы один еврейский дедушка или бабушка, иммигрировать в Израиль и получить гражданство со всеми вытекающими преимуществами, независимо от того, еврей он или нет.

До этого в ноябре главный ашкеназский раввин Израиля Давид Лау заявил, что Кнессет должен изменить Закон о возвращении ради ограничения нееврейской иммиграции в Израиль.

Также Курсор информировал о том, что глава Религиозно-сионистской партии Бецалель Смотрич настаивает на внесении поправки в Закон о возвращении.