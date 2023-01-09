Ликуд: В еврейском государстве я предпочитаю еврейских убийц арабским убийцам

Депутат от Ликуда Ханох Милвидски заявил, что «предпочитает еврейских убийц арабским убийцам», и добавил, что еврейских террористов никогда не было.

Об этом он заявил во время слушаний по поводу закона, который лишает осужденных террористов, получающих стипендии от Палестинской администрации, их гражданства. Эти слова спровоцировали критику из уст депутата Хадаш-Таал Ахмада Тиби, но в то же время были поддержаны несколькими другими правыми парламентариями во время слушаний в комитете Палаты представителей.

Милвидски заявил, что для борьбы с терроризмом необходимо пользоваться «грубыми инструментами», которые могут ущемлять определенные права», в том числе смертную казнь для террористов.

Тиби возразил, что предложенный закон несправедливо нацелен на арабов, и решил спросить, почему не лишили гражданства убийцу бывшего премьер-министра Ицхака Рабина Игаля Амира или Ами Поппера, который убил семь палестинских рабочих в Ришон-ле-Ционе в 1990 году.

«Я не чувствую необходимости оправдываться за то, что я в еврейском государстве предпочитаю евреев. Да, Ахмад Тиби, (я предпочитаю ‒ прим.ред.) еврейских убийц арабским убийцам. И, как правило, я предпочитаю евреев нелояльным арабам. Мы закончили извиняться за это», — сказал Милвидски.

Ранее «Курсор» рассказывал, что депутат от Оцма Иегудит Сон Хар-Мелех предложила, чтобы к арабским убийцам применяли иное наказание, чем к еврейским. По ее словам, еврей, который убил араба, должен сидеть в тюрьме до конца своей жизни. Если же араб убил еврея, тогда он «должен умереть».