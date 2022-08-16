Ливан готов подать жалобу на Израиль в Совбез ООН — СМИ

Ливан заявил, что Израиль использует его воздушное пространство для нанесения ударов по Сирии.

Министерство иностранных дел Ливана накануне решительно осудило израильские ракетные удары по Сирии и использование ливанского воздушного пространства для таких ударов, сообщило информационное агентство Синьхуа, пишет 7Israel National News.

В своем заявлении министерство предупредило о «последствиях этого агрессивного поведения и продолжающегося нарушения суверенитета Ливана, которое представляет собой нарушение международных законов и договоров».

Внешнеполитическое ведомство Ливана заявило, что подаст жалобу в Совет Безопасности ООН с просьбой вмешаться, чтобы официально положить конец продолжающимся нарушениям со стороны Израиля.

Заявление с осуждением прозвучало через день после того, как сирийские СМИ заявили, что израильские ВВС нанесли удар в западной части Сирии, недалеко от Тартуса. Согласно сирийскому сообщению, истребители ВВС также прибыли со стороны Ливана.

В сообщениях утверждалось, что Израиль совершил две одновременные атаки: одну вблизи сирийско-ливанской границы, совершенную из воздушного пространства Ливана и нацеленную на район недалеко от Дамаска, а вторую — с моря и целью был Тартус.

Сообщается, что Израиль не прокомментировал сообщения.

Это не первый случай, когда Ливан обвиняет Израиль в использовании своего воздушного пространства для нанесения ударов по Сирии.

Ранее Курсор писал, что Ливан пожаловался США на Израиль, показав снимки, сделанные Хизбаллой. Газовое месторождение Кариш стало камнем преткновения в ливано-израильском споре о морских границах. Во время визита американского посланника Ливан опубликовал кадры с беспилотников Хизбаллы.

Курсор также сообщал, что министр энергетики Эльхарари рассказала, как Израиль решит спорт с Ливаном по поводу месторождений газа. Карин Эльхарари сказала, что поиск газа и разработка месторождений займет еще многие годы. Однако, если Ливан выберет предложенный израильской стороной вариант, то это будет благом для страны.