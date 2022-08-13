Министр энергетики Эльхарари рассказала, как Израиль решит спорт с Ливаном по поводу месторождений газа

Карин Эльхарари сказала, что поиск газа и разработка месторождений займет еще многие годы. Однако, если Ливан выберет предложенный израильской стороной вариант, то это будет благом для страны.

Глава министерства энергетики Карин Эльхарари заявила, что спор о морской границе между Израилем и Ливаном может быть благополучно решен. По ее словам, было подано новое предложение, которое может сделать Ливан производителем газа. Это будет большое событие как для страны, которая переживает сильный экономический кризис.

Об этом Эльхарари рассказала в интервью англоязычной версии газеты «Исраэль а-йом».

По словам министра, поиск газа и разработка месторождений займет еще многие годы. Однако это благо для будущего Ливана. При этом министр отвергла утверждения террористов «Хизбаллы» о том, что Израиль якобы пытается лишить Ливан прав на недра. Однако Эльхарари подтвердила, что у переходного правительства есть все права правительства на заключение соглашения, переговоры по которому продолжаются много лет.

Примечательно, что американский посредник на переговорах Амос Гохстейн опроверг сообщения о том, что Израиль якобы отверг ливанские предложения по разрешению пограничного вопроса.

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