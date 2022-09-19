Ливан заявил, что переговоры о морских границах близки к финалу

Израильско-ливанские переговоры о морских границах и споры о принадлежности газового месторождения могут наконец завершиться в ближайшее время.

Непрямые переговоры с Израилем о морских границах находятся на «завершающей стадии».

Об этом заявил в понедельник президент Ливана Мишель Аун.

В своем твите Аун сказал, что переговоры завершаются «таким образом, чтобы гарантировать права Ливана на разведку газа и нефти».

В ответ неназванный высокопоставленный израильский чиновник прокомментировал, что «такое ощущение, что мы близки к сделке».

Однако оптимизм слегка омрачен угрозами главы террористов Хизбаллы Насраллы атаковать израильское морское газовое месторождение Кариш, если Израиль начнет добычу газа.

Хизбалла неоднократно угрожала дальнейшими атаками, если добыча газа продолжится, после того как в июле запустила четыре невооруженных дрона в сторону Кариша.

Высокопоставленные представители службы безопасности Израиля отреагировали на угрозы Хизбаллы, а министр обороны Бени Ганц предупредил в четверг, что Ливан понесет тяжелые последствия, если поддерживаемая Ираном террористическая организация сорвет морские переговоры.

На прошлой неделе министерство энергетики уже сообщило, что намерено провести испытания на спорном морском месторождении до планов по подключению его к газовой сети Израиля.

Ранее Курсор писал, что «Ливан будет ценой»: Ганц предупредил Насраллу.

Также мы рассказывали, как Ливан отреагировал на предложение Израиля по морской границе.