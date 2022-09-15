«Ливан будет ценой»: Ганц предупредил Насраллу

«Хизбалла», запустившая в июле четыре невооруженных беспилотника в сторону месторождения Кариш, ранее пригрозила дальнейшими атаками, если Израиль продолжит добычу газа в спорном районе.

Министр обороны Бени Ганц предупредил в четверг, что Ливан понесет тяжелые последствия, если террористическая группировка «Хизбалла» сорвет переговоры между Израилем и его северным соседом по морскому спору, которые ведутся при посредничестве США.

Спор, в котором участвуют конкурирующие претензии в отношении морских газовых месторождений, обострился в июне после того, как Израиль переместил производственное судно к морскому месторождению Кариш, на которое частично претендует Ливан.

Ганц зловеще сказал, что если лидер «Хизбаллы» Хасан Насралла захочет сорвать текущие переговоры, «то пускай делает это, но ценой будет Ливан».

В воскресенье израильский чиновник подтвердил некоторый прогресс в непрямых переговорах между Ливаном и Израилем, но сказал, что для окончательного соглашения необходима дополнительная работа. Между тем, Насралла пригрозил установкам по добыче газа, что побудило израильские военные усилить оборону и активность в этом районе.

Что касается Ливана, «Израиль готов заключить сделку, которая поможет обеим странам в экономическом и энергетическом плане», заявил Ганц.

«Я полагаю, что в море будут две газовые вышки, одна на израильской стороне, а другая на ливанской», — сказал он.

«Мы будем защищать нашу газовую установку в любом случае», — добавил Ганц.

Выступая ранее на той же конференции, советник по национальной безопасности Эяль Хулата сказал, что морские переговоры были «предлогом» для Насраллы, чтобы усилить угрозы.

«Израиль хочет стабильного Ливана. Мы хотим ослабить влияние «Хизбаллы» в Ливане. Именно поэтому мы стараемся продвигать переговоры по морской границе. Это выгодно для стабильности безопасности и экономики Ливана», — сказал Хулата.

«Мы надеемся, что ливанское руководство также будет работать над достижением соглашения и не позволит «Хизбалле» усилить нестабильность. Нас не останавливают угрозы Насраллы. Буровая установка «Кариш» начнет работать, как только будет готова», — добавил он.

Ранее мы рассказывали, как Ливан отреагировал на предложение Израиля по морской границе.