«Люди боятся гражданской войны»: Либерман публично обратился к Герцогу

Либерман сказал: «Наша задача в том, чтобы сохранить Израиль еврейским, сионистским и либеральным государством, и мы победим!»

Лидера НДИ, депутат Кнессета Авигдор Либерман выступил вчера на митинге в Ашдоде.

«Я стою здесь, в Ашдоде, как человек правых взглядов, как поселенец, как человек, родившийся и воспитанный в доме, где почитались традиции движения «Бейтар» и как человек, который верит в наследие Герцля и Жаботинского. Я много лет в политике, но не помню правительства, которое в течение двух месяцев просто погрузило бы всю страну в хаос, а всех граждан в тревогу», — сказал он.

Либерман отметил, что «люди боятся гражданской войны, им тревожно из-за ситуации с безопасностью, включая личную безопасность, и из-за экономической ситуации».

Он обратился к Герцогу: «В течение месяца Государство Израиль столкнется с конституционным кризисом, подобного которому оно никогда не испытывало. Как только коалиция примет свои законы в третьем чтении, ключевым лицом страны станет президент. Я призываю президента не подписывать эти законы. Пусть этот шаг и символический, он имеет большое значение».

По словам Либермана, «если законы будут приняты, я ожидаю, что Верховный суд аннулирует все эти безумные документы, которые коалиция написала для себя и своих лидеров. Если Верховный суд отменит вышеупомянутые законы, встанет вопрос, кто кому и чему подчиняется. Например, будут ли начальник Генштаба, генеральный инспектор полиции и глава ШАБАКа выполнять решения Верховного суда или подчинятся необоснованным законам, принятым правительством».

Политик заключил: «В этом случае я призываю президента выступить перед гражданами Государства Израиль и четко заявить, что все официальные учреждения Государства Израиль и те, кто их возглавляет, в первую очередь подчиняются решениям Верховного суда. Наша задача в том, чтобы сохранить Израиль еврейским, сионистским и либеральным государством, и мы победим!»

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