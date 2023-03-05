Левин, Смотрич и Ротман выступили с новым призывом к оппозиции: о чем просят

Левин, Смотрич и Ротман призвали ответственные элементы в оппозиции явиться на беседу с президентом во вторник.

Опубликовано обращение вице-премьера и министра юстиции Ярива Левина, министра финансов Бецалеля Смотрича, председателя Конституционного комитета Симхи Ротмана к лидерам оппозиции. Сторонники Нетаниягу просят оппозицию прийти в Дом президента для диалога.

«Мы приветствуем инициативу ведущих экономических организаций в экономике, призывающих к диалогу о необходимой реформе судебной системы без предварительных условий», — заявили они.

«С самого первого дня мы говорили, что выступаем за диалог в попытке достичь взаимопонимания по реформе и, по крайней мере, уменьшить разногласия. Мы считаем, что реформа необходима для демократии, прав человека и мы откликаемся на призыв к диалогу без предварительных условий, и призываем ответственные стороны в оппозиции также откликнуться на инициативу и явиться на диалог с президентом», — говорится в заявлении.

Тем временем демонстрантам против правовой реформы удалось ворваться на ежегодную поминальную церемонию Иосифа Трумпельдора на кладбище Кфар-Гилади, где выступали представители правительства.

«Здесь похоронены наши родители. Вы что, запретите нам заходить на наше кладбище?», — перед входом спросили у полицейских демонстранты.

Также напомним, что полиция арестовала четырех протестующих против судебной реформы за хулиганство и случай насилия в отношении полицейских во время вчерашнего шествия в Иерусалиме.

Кроме того, вчера поздно вечером полицейская кавалерия и автоцистерны вытеснили протестующих с шоссе Аялон в Тель-Авиве.

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