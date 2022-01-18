МАДА прибыла менее чем за минуту, чтобы спасти человека из Петах-Тиквы, потерявшего сознание

В понедельник мужчина лет 40 разговаривал с другом в своем доме на улице Шалом Цалах в Петах-Тикве, когда почувствовал острую боль в груди и потерял сознание. Его друг вызвал на помощь экстренные службы.

Об этом сообщает jewishpress.com.

Элон Менахем Часни, волонтер службы скорой помощи и местный диспетчер в Петах-Тикве, выполнял некоторые поручения в местном волонтерском центре организации менее чем в 300 метрах от него, и как только он получил предупреждение, он выбежал наружу, прыгнул на свой мотоцикл и помчался к мужчине с полной аптечкой и дефибриллятором. Он прибыл менее чем за 30 секунд.

Илон быстро проверил жизненные показатели упавшего в обморок мужчины и, не обнаружив пульса, подключил к нему дефибриллятор. Затем он начал компрессии. После первого раунда компрессий дефибриллятор порекомендовал разряд, и Илон нажал кнопку, чтобы произвести разряд.

Затем он продолжил компрессии, периодически останавливаясь, чтобы проверить пульс. Через несколько минут к нему присоединились дополнительные добровольцы, в том числе Алан Малка, Ицхак Шикорал и Эльханан Шошани.

Объединенная бригада начала проводить вспомогательную вентиляцию легких и поочередно выполнять компрессии. Когда прибыла мобильная машина скорой помощи, они подключили пациента к монитору, и после введения лекарства у мужчины восстановился пульс.

Ранее Курсор сообщал, что в Петах-Тикве полиция обвинила 30-летнего мужчину в педофилии.

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