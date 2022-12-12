Магазины Victoria’s Secret открываются в Израиле

К Хануке в Victoria’s Secret объявили, что ее розничные магазины нижнего белья открываются в Израиле в соответствии с франчайзинговым соглашением с Delta Brands.

Об этом сообщает Jewish Press.

Инвестиции Delta в бренд за первые 5 лет оцениваются примерно в 70 миллионов шекелей (19,4 миллиона долларов). Израильская компания подписала с американской фирмой соглашение сроком на 10 лет с возможностью продления. В сентябре следующего года откроются первые два розничных магазина в Петах-Тикве и Хайфе, а израильский интернет-магазин Victoria’s Secret на иврите начал работу в понедельник.

Большая часть товаров бренда продается на израильском сайте, включая женское нижнее белье, пижамы, парфюмерию и средства по уходу за телом. При покупке на сумму свыше 199 шекелей доставка осуществляется бесплатно. Размеры варьируются от XS до XXL. Тем не менее рождественская коллекция компании не будет предлагаться для онлайн-покупки, равно как и бренд PINK для девочек-подростков, который не будет доступен в Израиле еще несколько месяцев.

В период с 2023 по 2025 год в Израиле планируется открыть десять магазинов. Один такой магазин уже существует в зоне беспошлинной торговли международного аэропорта Бен-Гурион.

Ранее стало известно, сколько семей в Израиле живут в условиях крайней бедности. Оказалось, что с 2019 по 2022 годы количество таких семей увеличилось на 3,6%. В положении крайней нужды сейчас находятся 698 тысяч израильских семей, что на 131 тысячу больше, чем в 2019 году, в период начала пандемии.

Тогда многие израильтяне лишились работы, что привело к ухудшению экономической ситуации в некоторых семьях. До начала пандемии на грани бедности находилось 14% семей, а сейчас – 20%. Дальше ситуацию могут ухудшить инфляция и рост стоимости жизни, о чем подробнее узнайте в нашем материале.

«Курсор» сообщал, что в Израиле активировали услугу, позволяющую блокировать рекламные звонки.