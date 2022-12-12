Стало известно, сколько семей в Израиле живут в условиях крайней бедности

В Израиле за последние три года количество семей, живущих в условиях крайней бедности увеличилось на 3,6 процента.

Отчет предоставила благотворительная организация «Латет».

Согласно данным, крайнюю нужду испытывают на данный момент 698 тысяч израильских семей, что на 131 тысячу больше, чем в 2019 году, когда началась пандемия коронавирусной инфекции. Тогда многие люди потеряли работу, соответственно экономическая ситуация в некоторых семьях ухудшилась и не смогла улучшиться до этого времени.

В организации отмечают, если до пандемии на грани бедности находилось 14 процентов семей, то сейчас этот показатель вырос до 20 процентов.

И ситуация в будущем может еще ухудшиться из-за инфляции и роста стоимости жизни в Израиле, поскольку с начала года вырастут тарифы на коммунальные услуги и базовые продукты питания. Среди стран OECD Израиль стоит на третьем месте в рейтинге по стоимости жизни.

В отчете сказано, что около половины из людей, получающим помощь от организации «Латет», говорят, что не могут улучшить свое материальное положение из-за болезни.

«Курсор» писал ранее, что многие семьи в Израиле находятся за чертой бедности, но в стране продолжает с каждым годом увеличиваться количество пищи, выбрасываемой в мусорные баки. При чем, граждане выбрасывают совершенно нормальные продукты, которые могли бы быть использованы.

Еще мы писали, что американские ученые проанализировали вероятность начала ядерной войны между странами, и подсчитали, какой ущерб это принесет сельскохозяйственной промышленности.