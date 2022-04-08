Маккаби Тель-Авив одолел Барселону в Евролиге

Встреча Маккаби и Барселоны прошла на стадионе «Палау Блауграна» в Барселоне и завершилась со счётом 104:80 (27:23, 30:23, 19:22, 28:12) в пользу гостей паркета.

Маккаби Тель-Авив одержал победу над Барселоной со счетом 104–80. «Желто-синие» весь вечер сыпали трехочковыми, чтобы зафиксировать победу, которая поддерживает их надежды финишировать на 5-м месте в общем зачете.

Так, команда Ави Эвена забила 16 из 27 трехочковых, в полной мере воспользовавшись своей прекрасной игрой, и добилась победы.

Кроме того, матч прошел в тени теракта в Тель-Авиве, в связи с чем Ави Эвен сделал следующее заявление: «Прежде чем я расскажу об игре, это трудные моменты для меня, для моей команды и для моей страны, поскольку у нас был еще один теракт, который ударил по Тель-Авиву и поразил нашу страну. Мне тяжело, тяжело, тяжело говорить об игре».

«У нас было несколько хороших моментов в защите, и мне понравилось, как мы делили мяч. Я рад, что мы выиграли», — добавил он.

Форвард «Маккаби» Джеймс Наннелли также высказался о теракте и игре: «Мы сосредоточились на обороне и продолжили атаку. Мы растем каждый день, это наша цель. В Тель-Авиве произошел теракт, и мы с вами, Тель-Авив и Израиль. Мы должны остановить насилие».

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