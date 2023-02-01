Маоз стремится прекратить пожертвования диаспоры на школьное образование — СМИ

В 2019 году партия Ноам подготовила внутренний отчет о предполагаемом заговоре иностранных сил с целью установить контроль над школами страны с целью обучения плюралистическим ценностям. В то время ультраправый лидер партии Ави Маоз был политиком, не имевшим полномочий для проведения «чистки», о которой он мечтал.

Об этом сообщает The Times of Israel.

Среди сил, предположительно стремящихся «развратить» израильских детей, в отчете Маоза упоминаются Европейский Союз и либеральный Фонд «Новый Израиль», оба из которых являются давними врагами израильских правых. Согласно отчету, заговор с целью лишить детей того, что Ноам считает надлежащим еврейским образованием, не ограничивается ЕС и фондом. Он также обвинил многие основные институты британского и американского еврейства, в том числе Еврейский союзный колледж реформистского движения, аналитический центр Института Шалома Хартмана и американских доноров израильских организаций гражданского общества, таких как фонды Слифки и Манделя.

«Мы должны защитить наш народ и наше государство от проникновения чужеродных тел, прибывающих из других стран, иностранных тел, иностранных фондов. Я был бы очень счастлив иметь достаточно власти, чтобы быть назначенным министром образования, чтобы очистить всю систему образования от всех иностранных влияний и добавить в систему образования иудаизм, традиции, наследие и сионизм», — сказал однажды Маоз, согласно газете Haaretz.

Маоз не был назначен министром образования, но его мечта об изгнании этих групп стала немного ближе в декабре, когда Биньямин Нетаниягу заключил сделку с Маозом о формировании своего правительства. В ходе переговоров Маоз добился назначения заместителем министра в канцелярии премьер-министра при Нетаниягу с контролем над внеклассным содержанием в школах через новый отдел, который будет называться Управлением еврейской национальной идентичности.

На фоне заголовков о восхождении Маоза кто-то слил в израильскую газету Yedioth Ahronoth образовательную записку партии Ноам от 2019 года вместе с другими внутренними отчетами, посвященными предполагаемым врагам в армии и Министерстве юстиции, а также ЛГБТК в целом.

В то время как пресса назвала отчеты «черными списками», негативная реакция на них превратилась в общий протест по поводу нового крайне правого правительства, включая политику против геев, популярную среди многих новых членов, и план лишения судебной власти. некоторых его полномочий.

Тем не менее именно в сфере образования у партии Ноам самый ясный путь к достижению конкретной политической цели. А успех Ноама может привести к новому типу раскола между Израилем и американскими евреями. Организации, на которые он нападает, больше, чем благотворительные организации для школьников; благодаря своим пожертвованиям в миллиарды долларов институты американского еврейства стали партнерами в самом основании и развитии еврейского государства.

На своей новой должности Наом будет курировать финансирование и аккредитацию внешних программ в школах. Каждая школа может выбирать из тысяч одобренных программ, которые варьируются от сексуального образования и подготовки к бар-мицве до типов плюралистических планов уроков — часто означающих альтернативы строго религиозным или строго светским вариантам, предлагаемым в израильских школах — против которых выступал Маоз.

Как сообщал Курсор, Ави Маоз планирует привлечь главного раввината к определению еврейства выходцев из бывшего СССР, подающих заявления на получение израильского гражданства, что, вероятно, усложнит процесс для заявителей.

Также Курсор писал о том, что Ави Маоз спел традиционную ханукальную песню в Кнессете: «Мы пришли изгнать тьму». Он также указал, что «тот, кто хочет навредить иудаизму и пытается создать новую, либеральную религию, есть тьма».