Пустынный марафон в Эйлате: мать пятерых детей заняла призовое место

В четырех разных этапах марафона по Эйлатской пустыне принимали участие около 350 участников из 25 зарубежных стран.

Международный марафон по пустыне прошел в пятницу утром в Эйлате уже в 11-й раз. В этом знаковом событии приняли участие более 4 тысяч спортсменов из 25 стран.

Честь Израиля с достоинством отстояла Тали Голдберг, мать пятерых детей. Она заняла третье место в женском дивизионе.

Первое место занял спортсмен из Австрии, а Голдберг — первый израильтянка, закончившая марафон.

Голдберг выросла в Иерусалиме и уже почти десять лет живет в Теко. По профессии она физиотерапевт и преодолела марафон за четыре часа и две минуты.

Голдберг занимается бегом уже несколько лет, и это всего лишь третий марафон, в котором она участвует. Местные жители смеются, что Тали Голдберг уже давно стал частью окружающего ландшафта. Она замужем и является матерью пятерых детей: старшему 15 лет, а младшему 4 года.

«Ощущение прекрасное, — заключила она. — Когда я начала бегать, я ни на мгновение не думала о марафоне и уж точно не о подиуме. Марафон — это уникальный опыт. Особая благодарность моему партнеру, который поддерживает и подталкивает меня продолжать и добиваться успеха».

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