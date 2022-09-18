Марихуана и спецоборудование: в сгоревшей квартире в Бат-Яме обнаружили нарколабораторию

Полицейские обнаружили в квартире в Бат-Яме действующую нарколобараторию. В помещении, где произошел пожар, найдено 11 килограммов марихуаны и специальное оборудование для производства запрещенных веществ.

Сотрудники пожарно-спасательных служб были отправлены на место событий в субботу вечером. Они ликвидировали возгорание в помещении на третьем и последнем этаже здания.

Об этом 18 сентября сообщает 7 Israel National News.

Пожарные и спасатели оперативно взяли ситуацию под контроль. Они справились с дальнейшим распространением пламени и обыскали квартиру, чтобы убедиться, что никто не пострадал или нуждается в помощи.

Вскоре к дому, где произошел инцидент, прибыли полицейские, обнаружили в квартире действующую нарколабораторию с веществом, предположительно похожим на марихуану. Правоохранители изъяли и конфисковали десятки растений общим весом 11 килограммов, а также большое количество оборудования, которое использовалось для работы незаконной лаборатории.

Полиция задержала арендатора квартиры, 53-летнего мужчину. Он доставлен в отделение. Представители правоохранительных структур будут просить продлить срок пребывания под стражей для подозреваемого.

Ранее «Курсор» сообщал, что израильская полиция рассказала об аресте 60-летнего профессора из неназванного университета, который у себя дома изготовлял наркотики и продавал их студентам. Он якобы массово их реализовывал в дальнейшем среди учащихся высших учебных заведений.

«Курсору» также стало известно, что полиция расследовала обстоятельства продажи наркотиков в Бней-Браке. Задержали подозреваемого в рассылке миллионов текстовых сообщений с предложениями о продаже наркотиков, которые в последние месяцы заполонили телефоны израильтян.