Полиция провела спецоперацию и арестовала мужчину, который продавал наркотики

Устройствами, при помощи которых продавали наркотики в Бней-Браке, управлял бывший сотрудник технического подразделения МИДФ, но полиция считает, что за предприятием стоит преступная группировка.

Полиция арестовала человека, подозреваемого в том, что он стоит за миллионами текстовых сообщений с предложениями о продаже наркотиков, которые в последние месяцы заполонили телефоны израильтян.

Согласно сообщению 12 канала в пятницу, полиция заявила, что операция проводилась на складе в пригороде Тель-Авива Бней-Брак, где машины, содержащие сотни SIM-карт, были запрограммированы на отправку пяти-шести миллионов текстовых сообщений в день.

Подозреваемый был назван полицией как 30-летний Коби Магензи, который не имел судимостей и до нескольких месяцев назад служил офицером в элитном технологическом подразделении ЦАХАЛа.

Согласно отчету, Магензи утверждает, что работал в одиночку и зарабатывал на операциях всего 2000 шекелей (примерно $580) в месяц.

«До сих пор этот человек жил нормальной жизнью. Но он обладал большими технологическими знаниями», — сказал старший суперинтендант Доди Кац, руководитель национального киберподразделения полиции.

Напомним, что сегодня в Ашдоде на пляже погиб 30-летний мужчина. Он рыбачил возле пляжа на волнорезе. Однако внезапно упал и оказался зажат между бетонными конструкциями. Очевидцы не смогли помочь ему самостоятельно, а потому вызвали спасателей.

Редакция также сообщала, что арабские террористы сожгли машину рава Дов Лиора. Еще в его дом бросали бутылки с зажигательной смесью, а машина перед домом полностью сожжена.

Кроме того, благодаря операции под прикрытием, длившейся около 48 часов, силы безопасности арестовали одного из самых опасных сексуальных преступников в Израиле. Рецидивист, который неоднократно находился в заключении в связи с преступлениями на сексуальной почве был задержан во время нового акта насилия.