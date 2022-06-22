Марокканские строители и сиделки будут работать в Израиле в рамках пилотного проекта

Шакед обратилась к прессе после переговоров в Рабате с министром иностранных дел Насером Буритой. Ранее она провела рабочую встречу со своим марокканским коллегой, министром внутренних дел Абделуафи Лафтитом.

Марокканские строители и сиделки будут работать в Израиле в рамках пилотного проекта, согласно словам министра внутренних дел Израиля Айелет Шакед.

Об этом сообщает Jerusalem Post.

Шакед публично поддержала заявление Марокко о суверенитете над спорным регионом Западной Сахары, сообщила ее пресс-секретарь Томер Хассас.

Поддержка претензии Марокко была главным условием нормализации отношений с Израилем в декабре 2020 года.

Ицхак Мойал, председатель Профсоюза строителей и деревообработчиков израильской федерации труда «Гистадрут», сказал: «Нам не хватает около 40 000 рабочих десяти различных профессий. Мы надеемся получить около 15 000 марокканских строителей несколькими партиями. Это могло бы реально улучшить темпы строительства в Израиле».

«После подписания мирного соглашения марокканское правительство начало переговоры с нами. Мы узнали, что в Марокко огромное количество профессиональных рабочих, и мы поняли, как мы можем вовлечь их в работу. Мы должны отправить команды в Марокко, чтобы проверить профессионализм рабочих», — сказал он.

Он добавил, что марокканские рабочие могут начать прибывать в Израиль к началу 2023 года.

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