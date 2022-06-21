Шакед и Гафни ведут переговоры о формировании правого правительства

Президиум Кнессета во вторник утром одобрил для голосования на пленуме законопроект о роспуске Кнессета. Законопроект будет вынесен на голосование в среду при условии его одобрения комитетом после того, как «Ликуду» удастся отодвинуть голосование на один день.

Министр внутренних дел Айелет Шакед, находящаяся в Марокко, за последние два дня провела много дискуссий с председателем Объединенного иудаизма Торы, депутатом Кнессета Моше Гафни, с целью создания правого правительства в нынешнем Кнессете, чтобы не было необходимости проводить новые выборы.

Об этом сообщает Israel National News.

Высокопоставленный чиновник «Ликуда» выразил пессимизм по поводу успеха такого шага в свете отказа Гидеона Саара работать с Нетаниягу: «На данный момент это невозможно. Саар отказывается».

Депутат Кнессета Йоав Киш («Ликуд») заявил сегодня, что если возможно сформировать правое правительство, то это правильно.

Лидер оппозиции Биньямин Нетаниягу пытается сформировать новое правительство в нынешнем Кнессете без необходимости проведения новых выборов, заявил во вторник высокопоставленный представитель «Ликуда».

Высокопоставленный представитель «Ликуда» сообщил израильским национальным новостям, что его партия выступает против немедленного роспуска Кнессета, чтобы дать Нетаниягу возможность попытаться создать новое правительство.

«Он действительно использует эти оставшиеся часы», — сказал чиновник.

«Ликуд» надеется заручиться поддержкой партии «Синие и белые» для создания альтернативного правительства.

Курсор писал, что гендиректор Ямины ответила, готова ли партия войти в правительство Нетаниягу. Генеральный директор «Ямины» заявила, что ее партия стремится избежать дальнейшего политического тупика.

Председатель МЕРЕЦ сказал, кто виноват в распаде коалиции. Министр здравоохранения Ницан Горовиц, возглавляющий партию МЕРЕЦ, отреагировал на решение о роспуске правительства.