Марокко сделало важное заявление о военных связях с Израилем

Рабат и Иерусалим будут укреплять сотрудничество в области разведки, противовоздушной обороны и кибербезопасности, заявили марокканские военные.

Армия Марокко заявила во вторник, что договорилась с Израилем об укреплении военного сотрудничества, в том числе в области разведки и кибербезопасности, после встреч по вопросам обороны в Рабате.

Две страны «договорились о дальнейшем укреплении сотрудничества и расширении его на другие области, в том числе в области разведки, противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы», говорится в заявлении Королевских вооруженных сил Марокко.

Это объявление, сделанное во вторник, последовало за первым заседанием комитета по мониторингу марокканско-израильского оборонного сотрудничества в марокканской столице.

На двухдневной встрече обсуждалось военное сотрудничество, в том числе в сферах «логистики, обучения, приобретения и модернизации техники».

Две страны официально оформили отношения в 2020 году после аналогичных соглашений между Израилем, Объединенными Арабскими Эмиратами и Бахрейном.

Сделка с Марокко последовала за признанием Соединенными Штатами суверенитета Марокко над спорным регионом Западной Сахары в обмен на восстановление связей с Израилем.

Это вызвало беспокойство в соседнем Алжире, давнем стороннике движения ПОЛИСАРИО, которое добивается проведения референдума о независимости Западной Сахары.

Израиль официально не признал суверенитет Марокко в Западной Сахаре, несмотря на давление со стороны Рабата.

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