В Марокко сообщили, при каком условии откроют посольство в Израиле

Израиль пока решил не вступать в переговоры с Марокко., поскольку не готов принять решение по выдвинутому ультиматуму.

Марокко может открыть посольство в Тель-Авиве, но при этом власти выставили свое условие.

Об этом информируют Detaly.

В Марокко заявили, что для этого Израилю надо признать суверенитет страны над спорной территорией Западной Сахары.

Израильские чиновники, которые имеют отношение к этому вопросу, рассказали, что Марокко много лет ведет территориальный спор с поддерживаемым Алжиром Фронтом народного фронт освобождения, пытается создать в Западной Сахаре независимое от Марокко государство.

На международном уровне не были признаны права Марокко, которое после 1975 года установило контроль над обширной пустыней на атлантическом побережье Африки.

Израиль не принял официального решения по этому вопросу, поэтому решил пока не вступать в переговоры. Но Марокко в течение многих лет поддерживала неофициальные связи с Израилем с 1990-х годов, после заключения Израилем временных мирных соглашений с палестинцами, однако эти связи были приостановлены в 2000 году.

Ранее Курсор писал, что консервативные раввины США потребовали: Не дайте правительству Израиля разрушить систему правосудия.

Также мы информировали, что состоялось заседание Совбеза ООН, созванное палестинцами. «Если Совбез ООН не остановит Бен-Гвира, то это сделает палестинский народ», — выступил с угрозами представитель ПА.