Масштабная антиправительственная акция протеста в Тель-Авиве: в полиции обратились к израильтянам

Полиция утвердила планы по размещению 1000 офицеров и блокированию проезда автомобилей по дорогам Тель-Авива, начиная с завтрашнего обеда, ​​в ожидании массовых антиправительственных акций протеста против запланированной судебной реформы.

В оценке, проведенной в четверг, полиция предсказала, что в эту субботу соберется больше людей, чем на демонстрации на прошлой неделе, так как ожидается ясная погода и, кроме того, люди еще больше возбуждены после громкого постановления Верховного суда на этой неделе, объявившего главу ШАС Арье Дери непригодным для работы в правительстве. министр.

Сотрудники полиции также выразили опасения по поводу столкновений с правыми контрпротестующими, которые в социальных сетях призвали проправительственных активистов выйти на улицы, сообщает 12 канал.

Полиция должна начать перекрытие дорог вокруг мест протеста в 16:00. Нарушения движения, в том числе отмена общественного автобуса, ожидаются в районах вокруг площади Габима, улиц Менахема Бегина, улиц Арлозорова, Намир-роуд, бульвара Шауль а-Мелех и улицы Дубнов до тех пор, пока протесты не закончатся.

Ожидается также, что небольшие акции протеста пройдут в Иерусалиме и Хайфе, а также в других местах по всей стране. Пропустив акцию прошлой недели, лидер оппозиции Яир Лапид заявил в среду, что на этих выходных придет на демонстрацию вместе с другими членами оппозиции.

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