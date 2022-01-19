ДТП на 4 шоссе: двое людей погибло, еще двое находятся в тяжелом состоянии

Серьезное ДТП произошло на развязке Месубим врчера близко к полуночи. Автомобиль с четырьмя людьми столкнулся с автобусом, в результате чего два человека погибли и еще двое получили ранения тяжелой степени тяжести.

Сообщается, что на развязке Месубим (пересечение 4 и 461 шоссе) незадолго до полуночи белый «мерседес», в котором ехали четверо молодых людей (двое мужчин и две женщины), на полной скорости столкнулся с автобусом. Двое из них погибли на месте, двое госпитализированы в очень тяжелом состоянии.

Об этом сообщает новостное интернет-издание «Israelinfo».

При этом несколько пассажиров автобуса получили легкие травмы. Обстоятельства автокатастрофы расследует полиция.

Парамедик МАДА Наоми Цви и фельдшер Раанан Даган рассказали, что катастрофа была «ужасающей», кабина автомобиля была полностью смята, погибших юношу и девушку долго извлекали из груды покореженного металла.

Двух пассажиров, которых удалось эвакуировать быстро, доставили в реанимацию. Состояние мужчины — критическое, у женщины тяжелая черепно-мозговая травма.

На данный момент сотрудники полиции проводят расследование обстоятельств происшествия.

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