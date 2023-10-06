Пожарным при содействии прибывших на помощь егерей и добровольцев удалось остановить распространение огня.

В парке "Британия" возле Бейт-Шемеша вспыхнул масштабный лесной пожар.

Об этом сообщает 9tv.co.il.

Отмечается, что на место происшествия были отправлены семь пожарных расчетов и два самолета пожарной эскадрильи "Эльад".

Согласно сообщению, пламя вспыхнуло в двух разных местах лесной чащи и охватило площадь около 8 дунамов. Пожарным при содействии прибывших на помощь егерей и добровольцев удалось остановить распространение огня и взять его под контроль.

Теперь бригады пожарной станции Бейт-Шемеша продолжают бороться с огнем до окончательной ликвидации пожара.

Напомним, 29 сентября в лесу Беэри, недалеко от границы с сектором Газы, вспыхнул пожар. Он был вызван зажигательным воздушным шаром из сектора Газа.

Как сообщал Курсор, по итогам оценки ситуации, проведенной министром обороны с начальником штаба, начальником обороны и начальником оперативного отдела, в воскресенье, 24 сентября, было решено усилить батальон в районе дивизии "Газа".

Кроме того, мы информировали о том, что по итогам оценки ситуации, проведенной министром обороны с начальником штаба, начальником обороны и начальником оперативного отдела, в воскресенье, 24 сентября, было решено усилить батальон в районе дивизии "Газа".

Ранее Курсор писал о том, что ЦАХАЛ нанес удары по Газе. Атака стала ответом на возобновившиеся беспорядки на границе и запуск зажигательных устройств на воздушных шарах из палестинского анклава, которые вызвали как минимум два пожара на юге Израиля.

Также мы сообщали, что ЦАХАЛ опубликовал видео ударов по позициям ХАМАСа в Газе.