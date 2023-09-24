ЦАХАЛ усилит батальон в районе дивизии Газа - СМИ

Решение было принято на фоне продолжающихся беспорядков у пограничного ограждения сектора Газа.

По итогам оценки ситуации, проведенной министром обороны с начальником штаба, начальником обороны и начальником оперативного отдела, в воскресенье, 24 сентября, было решено усилить батальон в районе дивизии "Газа".

Об этом сообщает портал Maariv.

Отмечается, что решение было принято на фоне продолжающихся беспорядков у пограничного ограждения сектора Газа и продолжающегося запуска зажигательных шаров в сторону израильской территории.

В течение недели ЦАХАЛ дважды атаковал военные позиции террористической организации ХАМАС, используя дистанционно пилотируемый самолет. Прошлой ночью около 150 жителей Газы устроили беспорядки на двух КПП возле пограничного забора в секторе Газа. Участники беспорядков поджигали шины и бросали взрывчатку.

Как сообщал Курсор, ХАМАС, «Исламский джихад» и Народный фронт освобождения Палестины заявили о своей договоренности усилить свою борьбу против Израиля. Вместе с тем они решили усилить координацию между тремя организациями «в целях борьбы с израильской агрессией».

Все эти вопросы были согласованы ими на встречи в Бейруте, на которой присутствовали высокопоставленные представители организаций, в том числе заместитель главы политбюро ХАМАСа Салех аль-Арури, генеральный секретарь «Исламского джихада» Зиад ан-Нахала и заместитель генерального секретаря Народного фронта освобождения Палестины Джамиль Мажар.

Ранее Курсор писал о том, что ЦАХАЛ нанес удары по Газе. Атака стала ответом на возобновившиеся беспорядки на границе и запуск зажигательных устройств на воздушных шарах из палестинского анклава, которые вызвали как минимум два пожара на юге Израиля.

Также мы сообщали, что ЦАХАЛ опубликовал видео ударов по позициям ХАМАСа в Газе.