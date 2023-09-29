Лесной пожар вспыхнул на границе с сектором Газа, названа причина

Инцидент произошел в приграничном лесу Беэри, пожарные ведут борьбу с огнем.

В пятницу, 29 сентября, в лесу Беэри, недалеко от границы с сектором Газы, вспыхнул пожар.

Об этом сообщает Kanal7.

Отмечается, что пожарные ведут борьбу с огнем. По информации СМИ, пожар в приграничном лесу Беэри был вызван зажигательным воздушным шаром из сектора Газа.

Напомним, на прошлой неделе зажигательные шары привели к масштабным пожарам на юге страны. Так, спасатели взяли под контроль два пожара на юге Израиля, вызванные зажигательными воздушными шарами, запущенными террористами в секторе Газа.

В выходные террористы возобновили запуск зажигательных шаров. В частности, они вызвали пожар в лесу в районе Кисуфим. К тушению огня были привлечены шесть пожарных расчетов и два самолета.

Как сообщал Курсор, по итогам оценки ситуации, проведенной министром обороны с начальником штаба, начальником обороны и начальником оперативного отдела, в воскресенье, 24 сентября, было решено усилить батальон в районе дивизии "Газа".

Кроме того, мы информировали о том, что по итогам оценки ситуации, проведенной министром обороны с начальником штаба, начальником обороны и начальником оперативного отдела, в воскресенье, 24 сентября, было решено усилить батальон в районе дивизии "Газа".

Ранее Курсор писал о том, что ЦАХАЛ нанес удары по Газе. Атака стала ответом на возобновившиеся беспорядки на границе и запуск зажигательных устройств на воздушных шарах из палестинского анклава, которые вызвали как минимум два пожара на юге Израиля.

Также мы сообщали, что ЦАХАЛ опубликовал видео ударов по позициям ХАМАСа в Газе.