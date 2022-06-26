Массовая стрельба в Восточном Иерусалиме: появились подробности

На место происшествия были вызваны силы полиции, которые начали расследование и розыск подозреваемых в совершении преступления.

Сегодня ночью в воскресенье полиция задержала двух мужчин, жителей квартала, 22 и 32 лет, по подозрению в причастности к насилию и стрельбе на месте, и они были доставлены на допрос в участок.

Сегодня подозреваемые предстанут перед судом для обсуждения продления их содержания под стражей.

Кроме того, прибывшие на место происшествия полицейские обнаружили несколько готовых к использованию коктейлей Молотова и фейерверки. Полиция продолжает расследование.

«Курсор» сообщал, что возле кладбища в Цфате вспыхнул пожар, жителей призвали запереться в домах. Из-за сильного задымления в районе жители одной из близлежащих улиц Ари были вынуждены запереться в домах. На месте работают несколько пожарных бригад.

Также мы информировали, что в Галилее автомобиль сбил годовалую девочку. Девочка получила тяжелейшую травму головы. Парамедики МАДА оказали ей медицинскую помощь и эвакуировали ее в медицинский центр в Нагарии.