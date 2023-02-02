Массовая выдача разрешений на оружие: Бен-Гвир сделал важное заявление

Бен-Гвир заявил, что каждый месяц будут выдаваться тысячи разрешений на ношение оружия.

Министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир вчера провел очередную встречу с сотрудниками отдела лицензирования огнестрельного оружия в своем кабинете и принял ряд решений по кардинальной реформе отдела, которая позволит выдавать тысячи единиц оружия в месяц.

Среди прочего было решено значительно увеличить численность персонала в отделе, почти в два раза по сравнению с существующей численностью, увеличить часы и дни работы и удвоить количество собеседований в час.

Кроме того, было принято решение отменить обязательное собеседование для сотрудников силовых структур, офицеров армии, полиции, ШАБАКа, пожарной охраны и Моссада, что сэкономит время отдела по выдаче оружия, значительно сократит процедуру и позволит выдавать тысячи лицензий на оружие в месяц.

Более 17 000 заявлений на получение лицензий на оружие, поданных в прошлом году, все еще обрабатываются подразделением, и цель министерства национальной безопасности после реформы состоит в том, чтобы проводить не менее 5 000–8 000 собеседований в месяц и освободить накопившийся длинный список ожидания в министерстве.

Об этом заявил министр Итамар Бен-Гвир в четверг утром после серии совещаний по упрощению процесса лицензирования в течение недели.

Ранее мы писали, что министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир пообещал взять на себя «ответственность» после смертоносного теракта в Иерусалиме в эти выходные, в результате которого погибли семь человек.

«Теракт произошел на моих глазах. Я не уклоняюсь от ответственности», — заявил Бен-Гвир в начале заседания фракции своей партии «Отцма Иегудит» в понедельник в Кнессете.

Бен Гвир также подтвердил свое намерение повторно представить законопроект, предусматривающий смертную казнь для террористов.

«Любой, кто убивает, причиняет вред мирным жителям, должен быть отправлен на электрический стул», — заявил министр национальной безопасности.

Кроме того, на днях появилась информация, что семья Мухаммеда аль-Джабари, который убил одного израильтянина в результате теракта в прошлом году, сообщила пресс-службе Tazpit, что предполагаемой целью мог быть Итамар Бен-Гвир,который сейчас является министром национальной безопасности Израиля.

Джабари открыл огонь по израильтянам возле палестинского мини-маркета на въезде в Кирьят-Арбу, недалеко от района, где живет Бен-Гвир, 29 октября 2022 года.

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