Бен-Гвир приехал к семье погибшего от рук террористов: Милый ребенок

Министр национальной безопасности Итамар Бен Гвир приехал вечером 1 февраля, чтобы утешить семью 14-летнего Ашера Натана Морли, который был убит в результате нападения в районе Неве-Яаков в прошлую пятницу.

Об этом сообщает Arutz Sheva.

«Милый ребенок, никто не может понять силу разрыва и трудности, которые вы испытываете, и я здесь от имени всего народа Израиля, чтобы быть с вами в это трудное время. Террористы хотели сломить дух, они хотели сломить народ Израиля. Им это не поможет. Мы будем продолжать жить здесь», ‒ сказал он.

Министр нацбезопасности призывает и дальше бороться с терроризмом. По его мнению, это не вернет покойного Натана, но «может спасти следующего ребенка».

Отметим, что в результате кровавого теракта, произошедшего в районе Неве-Яаков в Иерусалиме, погибли семь человек. В ночь на 29 января были похоронены трое убитых: покойный 14-летний Ашер Натан Морли и покойные Эли и Натали Мизрахи, женившиеся всего два года назад. Воспоминания очевидцев об этой ужасной трагедии читайте здесь.

Ранее «Курсор» сообщал, что Бен-Гвир приказал закрыть пекарни в тюрьмах безопасности Римон и Кциот, от которых арабские заключенные получали свежие питы и лафы. Он сказал, что политика министра состоит в отказе от льгот и послаблений террористам, которых заключили в тюрьму в Израиле.

«Лишить их «льгот», в которых может быть отказано по закону, и, конечно же, лишить их прав, которыми по каким-то причинам обладают только террористы, а не уголовные заключенные», ‒ сказал он.

Это возмутило террористов в Газе, которые пообещали обстреливать Израиль, пока Бен-Гвир не прекратит подобную деятельность.