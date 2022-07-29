В ПА вновь решили угрожать Израилю

Махмуд аль-Баш, высокопоставленный чиновник Палестинской автономии и близкий советник председателя Абу Мазена по религиозным вопросам, в интервью «Израиль сегодня» предупредил, что автономия предпримет шаги в рамках отношений с Израилем, включая приостановку соглашений между двумя сторонами и замораживание координации в сфере безопасности.

«Это не угрозы, а решения Центрального совета, и их цель — защита палестинских национальных интересов. То, что происходит в Дженине и Наблусе, если эта ситуация продолжится и мы увидим эскалацию на местах, вы можете проснуться однажды утром и обнаружить, что все решения уже приняты. Мы не будем оставаться пленниками настроений в Израиле. Когда и как это произойдет? Все в соответствии с подготовкой, которую мы сделаем», — заявил Аль-Хабаш.

«Если Израиль продолжит отворачиваться от политического процесса и вести себя как страна, стоящая над законом, мы будем знать, что делать. И если мы обнаружим, что интересы палестинцев вынуждают нас выполнить одно или все решения, мы их выполним. Это может быть сразу или постепенно. Израиль должен понять, что мы не можем продолжать и принимать оккупацию вечно. Именно Израиль идет на эскалацию и совершает преступления против нашего народа, а потом начинает говорить о реакции палестинской стороны. Что вы хотите от нас? Ваши солдаты входят в наши города с оружием и пушками. Чего вы ждете — чтобы вас встречали цветами? Разве может быть агрессия? В отношении меня, моего народа и моего дома, а я буду смотреть со стороны? Пока существует оккупация, сопротивление — естественное право каждого палестинца», — добавил он.

Аль-Хабаш утверждает права палестинцев не только на мечеть Аль-Акса, но и на Стену Плача.

Курсор ранее писал, что ПА добивается полноправного членства в ООН. Рияд Мансур, постоянный представитель «Палестины» при ООН, заявил в четверг, что руководство Палестинской автономии ведет переговоры на высшем уровне во главе с председателем ПА Махмудом Аббасом с целью потребовать полноправного членства «Государства Палестина» в ООН, чтобы сохранить решение о двух государствах.