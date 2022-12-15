Кнессет предложил смягчить «закон Бен-Гвира»

Если Бен-Гвир не скорректирует законопроект согласно рекомендациям юрисконсультов, то Гали Бахар-Миара примет сторону тех, кто подаст на него иск в Верховный суд.

«Закон Бен-Гвира» о расширении полномочий министра национальной безопасности до принятия решений об израильской полиции, вызывает жаркие дебаты в обществе и среди политиков.

В итоге юрсовет Кнессета порекомендовал Итамару Бен-Гвиру смягчить формулировки поправок в закон о полиции так, чтобы они были согласованы БАГАЦ.

Целью поправок Бен-Гвира является передача полномочий от комиссара полиции министру национальной безопасности. Среди предложений — в законопроекте предложено определить комиссара полиции, как высший командный уровень, также сотрудники полиции должны будут согласовывать с политикой министра открытие или закрытие расследования.

Юрисконсульты Кнессета предложили, чтобы министр изложил общую политику в области расследований и судебных преследований, в том числе принципиальные приоритеты, после согласования с генеральным прокурором и после консультаций с главным инспектором полиции.

Если законопроект не будет соответствующим образом скорректированы, то юрсоветник правительства Гали Бахар-Миара примет сторону тех, кто подаст на него иск в Верховный суд.

Также обсуждается вопрос о смягчении “закона Дери”, но пока министерство юстиции не приняло окончательного решения, следует ли защищать закон в БАГАЦ.

Ранее Курсор писал, что бывший комиссар полиции рассказал, чем «закон Бен-Гвира» опасен для государства.

Напомним, Бен-Гвир объяснил, почему его закон необходим государству.