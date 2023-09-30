Мать и дочь устроили поножовщину в Яффо

Пострадавшую 28-летнюю женщину доставили на лечение в больницу "Ихилов" в Тель-Авиве.

В Яффо мать и дочь были арестованы по подозрению в нанесении ножевых ранений женщине.

Об этом сообщает The Jerusalem Post.

Отмечается, что двое подозреваемых предположительно нанесли ножевые ранения женщине, прежде чем скрыться с места происшествия. Вскоре прибыли сотрудники полиции для сбора доказательств и арестовали их.

Пострадавшую 28-летнюю женщину доставили на лечение в больницу "Ихилов" в Тель-Авиве.

Ранее мы писали о том, что в воскресенье, 17 сентября, в результате инцидента с применением насилия в Бней-Браке были серьезно ранены двое мужчин.

Напомним, что появилась информация о солдате ЦАХАЛа, убитом в Джальджулии. Им оказался Рон Соболь, 21-летний солдат из Петах-Тиквы. Его похоронили 20 августа на военном кладбище Сгула в родном городе. По данным полиции, речь идет о криминальном инциденте в рамках борьбы между преступными группировками.

Как сообщал Курсор, 16 августа в арабском местном совете Джальджулия произошла перестрелка, вследствие которой несколько человек получили ранения. По данным СМИ, 20-летний мужчина получил смертельное ранение, также пострадал 15-летний подросток, получивший ранение средней степени тяжести.

Позже стало известно, что застреленный в арабском городе Джальджулия мужчина был военнослужащим ЦАХАЛа. Во время совершения преступления он не надел военную форму. Однако о личности жертвы и других подробностях убийства, которое, как считает израильская полиция, совершила одна из ОПГ, не разглашали.

Также Курсор сообщал, что были опубликованы кадры перестрелки с террористами в Дженине.