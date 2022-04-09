СМИ: Шакед вела переговоры с Ликудом

После того, как на этой неделе бывший председатель коалиции, депутат Кнессета Идит Сильман, вышла из состава коалиции, то появились сообщения, что Айелет Шакед ведет переговоры с Ликудом.

По сообщению сайта 12-го телеканала, после выхода Сильман из коалиции представители «Ликуда» обратились к главе МВД Айелет Шакед («Ямина») и сказали ей она может в течение двух часов присоединиться к «Ликуду» на любую должность и в любом качестве, в котором она захочет. Если она откажется от такого предложения, то «Ликуд» найдет другого более сговорчивого члена правительства, которого заинтересует такое предложение.

Об этом сообщают «Детали».

По сообщениям СМИ, Шакед отказалась от такого ультиматума. Кроме этого, представители «Ликуд», не сильно настаивали. Одной из причин могло быть то, что в самой партии «Ликуде» противятся привлечению в свои ряды именно Шакед, потому что она очень популярна. Некоторые думают, если Шакед войдет в «Ликуд», то она может помешать депутатам-тяжеловесам, которые рассчитывают со временем сменить Биньямина Нетаниягу на посту главы партии.

Поэтому ряд депутатов «Ликуда» настаивают на том, что депутат Кнессета Нир Орбах («Ямина») является более подходящей фигурой , чем Шакед. По их словам, Орбаха можно переманить на свою сторону и он может потребовать меньше, чем Шакед.

Кроме этого, премьер-министр Нафтали Беннет провел встречи с Орбахом и Шакед для обсуждения сложившейся ситуации, связанной с выходом Сильман из коалиции.

«Ликуд» не оставит попыток переманить кого-то из депутатов на свою сторону, чтобы получить дополнительные голоса в Кессете.

Эксперты отметили, если ситуация в коалиции не будет разрешена, то Израиль может столкнуться с новыми выборами, пятыми за последние три года.

Ранее Курсор писал, что опрос показал, что большинство израильтян не хотят новых выборов. Другой опрос показал, что Ликуд выигрывает, но ему не хватает большинства.

Ранее Курсор писал, что депутат Кнессета Амихай Шикли покинул партию Ямина. Премьер-министр Нафтали Беннет и остальные члены фракции «Ямина» объявили об уходе депутата Кнессета Амихая Шикли. Фракция сделает заявление на следующем заседании комитета палаты представителей Кнессета.

«Курсор» писал ранее, что депутат Кнессета Эли Авидар уверен, что правительство не падет. «Нетаниягу не сможет сформировать правительство, и мы сделаем так, чтобы страна не пошла на выборы. Я сделаю все возможное, чтобы привлечь РААМ к работе. Общественность не простит им, если они позволят банде расистов прийти к власти», — заявил он.

Также мы сообщали, что Беннет встретится со всеми членами партии Ямина. Премьер проводит экстренные встречи после того, как член его партии Идит Сильман заявила о своем выходе из коалиции и на фоне предположений о том, что другие члены «Ямины» могут последовать за ней.

Напомним, что Идит Сильман ушла в отставку, лишая правительственную коалицию большинства. После ухода Сильман правительственная коалиция теряет большинство в Кнессете. Если еще один человек уйдет в отставку, то правительство, возглавляемое Нафтали Беннетом рухнет, а Израиль снова пойдет на выборы.