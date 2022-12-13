Матан Кахана жестко высказался относительно Идит Сильман

По словам экс-министра по делам религий, своим переходом в «Ликуд» Сильман привела к развалу уходящего правительства.

Бывший министр по делам религий, депутат Кнессета Матан Кахана обрушился с критикой на депутата Кнессета Идит Сильман за то, что она перешла в «Ликуд» и привела к развалу уходящего правительства.

Об этом сообщает Kanal7.

«На мой взгляд, Идит Силман совершила подлый поступок. Она была одним из главных сторонников правительства национального единства», — заявил Кахана в эфире радио Галей Исраэль.

Интервьюер отметил: «Хорошо, она ответила», на что Кахана заявил: «Вы называете это ответом, я называю это заботой о своем месте. Она поняла, что ни в каком будущем созвездии ей не будет места, ни в какой политической организации Нафтали Беннета, поэтому она ушла».

Относительно соглашения между «Яадут а-Тора» и «Ликудом» Кахана отметил, что некоторые требования ультраортодоксов на переговорах «являются дымовой завесой, предназначенной для того, чтобы сбить общественность с толку от реальных требований».

«Но, в конце концов, совершенно ясно, что Нетаниягу уступит всем их требованиям», — прогнозирует депутат.

Как сообщал Курсор, в сентябре Идит Силман официально покинула партию «Ямина». Позже она была включена в список «Ликуда» на выборах после ее сотрудничества с этой партией в течение предыдущих несколько месяцев. У некоторых депутатов Кнессета были намерения заблокировать выход Сильмана из фракции «Ямина».

Против нее взбунтовались четыре депутата коалиции от других партий, которые хотели, чтобы она «получила то, что заслуживает». Уточняется, что это были депутат от «Исраэль Бейтену» Юлия Малиновская, член парламента от «Аводы» Эмили Моатти и депутаты от «Еш Атид» Боаз Топоровский и Моше Тур Паз.

Также Курсор информировал о том, что депутат Кнессета Матан Кахана из партии «Национальный лагерь» сообщил, что ему сделали колоноскопию.