Меир Поруш выступил с обвинениями в адрес Ликуда

Депутат Кнессета Меир Паруш обвинил Ликуд в том, что он не относится к Иудаизму Торы как к партнеру.

Переговоры о коалиции зашли в тупик. На специальном собрании активистов Агудат Исраэль, состоявшемся вчера вечером на севере страны, депутат Кнессета Меир Поруш (Иудаизм Торы) обвинил Ликуд в том, что он не относится к его партии как к партнеру.

«Мы просим изменений в сфере образования», — сказал в своем выступлении депутат Кнессета Поруш, имея в виду требование партии внести поправки в ультраортодоксальные бюджеты на образование.

Далее он добавил: «Мы говорили об этом на Совете старейшин Торы. Мы просим улучшения в ешиве, улучшения статуса членов ешивы».

Позже в своем выступлении он обвинил «Ликуд» в медлительности. «Все могло быть намного лучше. Искупление еще не пришло. Они все еще не выступают с нами в качестве партнеров. Мы надеемся, что это произойдет, но этого еще не произошло», — сказал он.

Сегодня, наряду со встречами, которые назначенный премьер-министр Биньямин Нетаниягу проводит с будущими партнерами, ожидается, что с ним также встретится председатель Иудаизма Торы в надежде добиться прорыва по фундаментальным вопросам.

Ранее Курсор писал, что Ольмерт выступил с жесткой критикой в адрес Нетаниягу.