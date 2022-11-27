Ольмерт выступил с жесткой критикой в адрес Нетаниягу

Ольмерт о Нетаниягу: «Суд постановил, что его репутация стоит всего 20 тысяч шекелей».

Несмотря на то, что бывший премьер-министр Эхуд Ольмерт был признан виновным в клевете в отношении семьи Нетаниягу, он не раскаивается и до сих пор отказывается отступиться от заявлений, которые он сделал в отношении назначенного премьер-министра, его жены и сына около двух лет назад.

Ольмерт тогда давал интервью телеканалу «Демократия» и заявил, что Нетаниягу, его жена Сара и их сын Яир «неизлечимо психически больны» и должны были быть госпитализированы. Семья Нетаниягу подала в суд, и на прошлой неделе тель-авивский суд признал Ольмерта виновным в диффамации, хотя сумма присужденного ущерба была намного ниже заявленной суммы.

В субботу вечером Ольмерт дал интервью на канале 12 News и насмешливо ответил относительно сумм, которые ему было приказано выплатить: 20 тысяч шекелей назначенному премьер-министру, 35 тысяч его жене и 7500 шекелей их сыну.

«У меня нет намерения обжаловать решение суда, — сказал Ольмерт. — Я уважаю решение судьи. Решение о том, что репутация премьер-министра стоит двадцать тысяч шекелей, — это решение о том, что его репутация вообще ничего не стоит. Очень примечательно, что его репутация многого не стоит».

Далее Ольмерт выразил свою «серьезную обеспокоенность не решением суда, а тем фактом, что страной не должен управлять ущербный человек. Было доказано, что его жена и сын оба вовлечены в процессы принятия им решений».

Ольмерт также подверг критике предстоящее назначение главы «Оцма Йехудит» депутата Кнессета Итамара Бен-Гвира министром общественной безопасности. «Нетаниягу берет зажженный факел и поджигает страну этим назначением», — сказал он.