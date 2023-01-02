Смотрич намерен в значительной степени продолжить путь Либермана

Новый министр финансов Бецалель Смотрич заявил, что верит в политику свободного рынка и намерен в значительной степени продолжить путь своего предшественника Авигдора Либермана. Об этом он сказал, когда принял на себя управление казначейством.

Об этом сообщает The Times of Israel.

«Я человек свободного рынка, и я хочу устранить барьеры, чтобы способствовать свободному рынку и максимально увеличить конкуренцию. Я не уверен, что все наши шаги будут популярны, но, надеюсь, со временем они окажутся правильными», — сказал Смотрич на церемонии в Иерусалиме.

Смотрич, глава крайне правой партии «Религиозный сионизм», назвал рост стоимости жизни в Израиле одной из основных проблем, стоящих перед израильской экономикой, и подчеркнул важность поддержания бюджетной дисциплины и финансовых ограничений.

Ранее Смотрич предполагал, что законы Торы будут определять экономическую политику Израиля после его вступления в должность.

«Мы сталкиваемся с трудным периодом экономических событий, таких как инфляция и повышение процентных ставок, и я верю, что мы преодолеем его и вселим уверенность в финансовую систему Израиля — и, как следствие, в инвесторов», — сказал Смотрич.

Уходящий министр финансов Либерман предупредил, что роль Министерства финансов заключается не только в том, чтобы «охранять казну», но и в том, чтобы получать доходы для создания условий, которые позволят действовать более свободно при принятии бюджетных решений. Либерман, похоже, имел в виду коалиционные соглашения, подписанные новым правительством, которые должны увеличить социальные выплаты ультраортодоксам, чей уровень занятости низок.

Либерман предупреждал: «Без муки [аллегория работы] нет Торы, поэтому вам нужно будет производить много муки в свете требований ваших партнеров [ультраортодоксальных партий ШАС и Яадут а-Тора]. Без прибыли нет благосостояния».

«Здесь стоят огромные задачи. На первом месте стоит строительство государственного бюджета», — добавил он.

Либерман призвал Смотрича тесно сотрудничать с чиновниками Минфина, которых он назвал «умными и открытыми людьми».

Смотрич сказал, что он согласился с Либерманом по многим вопросам после того, как они провели часовую встречу.

«Я приехал сюда с большим смирением и желанием учиться, чтобы продвигать Государство Израиль, укреплять экономику и государственные доходы, а также помогать наиболее нуждающемуся населению. Либерман проделал очень хорошую работу здесь, в министерстве, предпринял смелые и беспрецедентные шаги, и я надеюсь продолжить его шаги… оставить более сильное министерство финансов для министра, который придет после меня», — сказал Смотрич.

Смотрич сменяет Либермана на посту министра финансов, когда, согласно прогнозам на этот год, экономика Израиля значительно замедлится, а стоимость жизни будет расти, как и цены на жилье и энергоносители. Цены на ряд основных услуг и продуктов выросли в полночь. Прогнозируется, что в 2022 году экономика вырастет на 6,3% после еще более быстрого роста на 8,1% в 2021 году, в год восстановления после пандемии COVID-19.

Ранее Курсор писал, что Минфин снизил прогноз роста экономики Израиля на 2023 год. Главный экономист Министерства финансов Израиля Шира Гринберг пересмотрела прогноз роста ВВП Израиля в следующем году.

Самые эффективные экономики мира: Израиль попал в рейтинг The Economist. Британский еженедельник сообщил, что Израиль добился экономического успеха за последний год, несмотря на политический хаос.

Курсор также сообщал, что Израиль ожидает многомиллиардный профицит бюджета. Профицит ожидают несмотря на то, что ноябрь был третьим месяцем подряд в Израиле с бюджетным дефицитом.

Наша редакция писала, что Банк Израиля вновь повысил процентную ставку. Рост и снижение процентной ставки влияет на стоимость предложений банков по депозитам и кредитам.