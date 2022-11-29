Меня превратили в преступника: боец Гивати обратился к общественности

«Моя мечта была стать бойцом. Я верю в то, что я делаю, и я хочу продолжать быть бойцом. У меня много мотивации служить», — написал солдат.

Солдат, приговоренный к 10 дням заключения, объяснил инцидент со своей точки зрения.

Он сказал: «Протестующий обвинил меня, это он заявил, что я солдат Бен-Гвира. Я сказал, что если я — его солдат, то он должен навести здесь порядок. Я не хотел смущать ЦАХАЛ».

В своем обращении солдат выразил сожаление по поводу своих действий и попросил смягчить наказание: «Я сказал несколько слов без намерения поставить в неловкое положение ЦАХАЛ или совершить преступление, но я оказался в тюрьме. Я понимаю, что говорил так, как не должен был, даже если делал это непреднамеренно. Я был очень напряжен во время происшествия, и я прошу принять во внимание все это давление».

Боец, которого отправили в военную тюрьму на 10 дней пописал в письме свою точку зрения: «В прошлый четверг я дежурил когда на место прибыли митингующие и начали оскорблять меня и других солдат. Мы сделали все, чтобы как можно лучше объяснить им, что им нужно дать нам исполнить свою миссию и уйти с места. Вместо этого они кричали на нас и ругали нас, подошли к нам и встали со всех сторон. Один из них все время кричал на меня, что я выполняю приказы Бен-Гвира и что я солдат Бен-Гвира.

«Я не хотел говорить ничего политического и не хотел вести себя неподобающим солдату образом. Я ответил ему на том же языке, что и он. Он сказал, что я солдат Бен-Гвира, поэтому и я сказал ему, что если я его солдат, то он наведет здесь порядок. Я также объяснил генерал-майору, что ни в коем случае не собирался говорить о Бен-Гвире что-то политическое».

«Моя мечта была стать бойцом. Я верю в то, что я делаю, и я хочу продолжать быть бойцом. У меня много мотивации служить. Поэтому я прошу оправдать меня или хотя бы смягчить приговор», — написал солдат.

Ранее Курсор писал, что Бен-Гвир прокомментировал приговор солдату, напавшему на активиста в Хевроне.

Наш сайт также информировал об избиении активиста в Хевроне: солдаты ЦАХАЛа отстранены от службы.