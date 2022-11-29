Бен-Гвир прокомментировал приговор солдату, напавшему на активиста в Хевроне

«Это неразумно, это непропорционально, это неправильно», — заявил Бен-Гвир о решении заключить солдата в тюрьму на десять дней.

Председатель партии «Оцма Иегудит» Итамар Бен-Гвир сообщил, как он оценивает решение отправить солдата в тюрьму на 10 дней за угрозы левым активистам.

Об этом сообщает Haaretz.

Бен-Гвир ранее провел встречу с отцом осужденного солдата. Это произошло после того, как законодатели потребовали, чтобы «начальник штаба ЦАХАЛа и руководство армии дважды подумали об этом наказании».

Итамар Бен-Гвир заявил: «Мы не можем позволить анархистам приходить, ругаться, плеваться и нападать на наших героических солдат. В ответ солдаты реагируют. Вы, конечно, можете настаивать на том, что солдаты должны дать «более соразмерный ответ или менее соразмерный», но отправлять их в тюрьму на десять дней? Это неразумно, это непропорционально, это неправильно».

После публикации видео, как военнослужащий ЦАХАЛа напал на левого активиста в городе Хеврон , а другой военнослужащий кричал одному из активистов, что «Бен-Гвир наведет здесь порядок. Все, с вас хватит, веселье закончилось». Таким образом он привлек Бен-Гвира, о назначении которого на пост министра национальной безопасности стало недавно известно. Также здесь отсылка к расширенным полномочиям, которые получит Бен-Гвир.

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