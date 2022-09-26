Иордания осудила Израиль за восхождение евреев на Храмовую гору

Представитель Министерства иностранных дел осудил Израиль за «эскалацию и продолжающиеся нарушения, совершенные экстремистами при вторжении в мечеть Аль-Акса» и на Храмовую гору.

Также официальный представитель МИД Хайтам Абу Альфул недоволен тем, что Израиль позволил совершить «провокационные действия, нарушающие его честь».

Об этом сообщает Israel Hayom.

Отметим, что недавно в Иерусалиме нарушители спокойствия начали скандировать призывы к хулиганству. Также некоторые палестинцы бросали камни в сотрудников полиции, которые поддерживали безопасность и порядок.

Ночью молодые арабы заперлись в мечети Аль-Акса, расположенной на Храмовой горе. Когда начали сходиться прихожане, то нарушители внутри мечети спровоцировали беспорядок и начали запускать фейерверки, после чего их арестовали.

По словам Альфула, нарастающая эскалация нарушений, в том числе выставление условий верующим-мусульманам, входящим в мечеть, – это вопиющее нарушение международного права и статус-кво на горе. Представитель МИД Иордании предостерег от «нападений на святые места» и эскалации. Также он добавил, что вся Храмовая гора – место поклонения исключительно для мусульман.

Ранее от «подрыва статус-кво Иерусалима» в ООН предостерег король Иордании Абдалла II. Он заявил, что будущее Иерусалиме вызывает «неотложную озабоченность».

Также «Курсор» сообщал, что террористическая организация ХАМАС призвала арабское население защитить мечеть Аль-Акса от «попыток Израиля захватить власть».

Помимо этого, после посещения еврейскими активистами Храмовой горы, где они затрубили в шофар, ХАМАС начал угрожать «религиозной войной» Израилю. Террористы считают, что действия евреев – «нарушение против Иерусалима и мечети Аль-Акса». Лидер ХАМАСа Махмуд аль-Захар заявил, что произошла «вопиющая атака на религиозный и исламский статус города и мечети», а также возложил полную ответственность на Израиль за «втягивание всего региона в состояние открытой религиозной войны».