Иордания призвала новое правительство Израиля не нарушать статус-кво Храмовой горы

Официальные лица Иордании, как сообщается, предупредили, что двусторонние отношения с Израилем пострадают, если новое правительство Иерусалима попытается изменить статус-кво на Храмовой горе.

Согласно сообщению Kan, предупреждение из Аммана подчеркнуло потенциальные дипломатические ловушки, ожидающие лидера «Ликуда» Биньямина Нетаниягу, если он, как и ожидалось, вернется в кресло премьер-министра при поддержке крайне правых сторонников жесткой линии.

Об этом сообщает The Times of Israel.

Особую чувствительность вызывают связи Израиля с соседней Иорданией, которая является хранителем Храмовой горы, что может привести к конфликту с законодателями из предполагаемой коалиции Нетаниягу, которые настаивают на том, чтобы Израиль утвердил свой суверенитет над священным местом Иерусалима и предоставил евреям большую свободу выбора.

«Любая попытка изменить статус-кво на Храмовой горе определенно нанесет ущерб отношениям между Иорданией и Израилем», — цитируются слова иорданского источника.

Источник нацелился на Итамара Бен-Гвира, главу партии «Оцма Иегудит», которая должна стать частью правящей коалиции, который совершил поездку по этому месту во время обострения напряженности. Бен-Гвир и другие члены альянса Религиозный сионизм-Оцма-Йегудит уже давно настаивают на изменении статус-кво, согласно которому только мусульманам разрешено поклоняться на территории комплекса, в то время как евреи могут посещать самое святое место иудаизма, но не молиться там.

Нетаниягу дал понять, что готов предоставить Бен-Гвиру пост в кабинете министров. Среди должностей, к которым он стремился, относится министр общественной безопасности, что дало бы ему контроль над полицией, органом, обеспечивающим соблюдение запрета на еврейскую молитву.

В соответствии с мирным договором 1994 года Израиль признает Иорданию хранителем Храмовой горы, на которой находится мечеть Аль-Акса. Храмовая гора — самое святое место в иудаизме и третья по значимости святыня в исламе.

Небольшие изменения на месте или в этом устройстве могут спровоцировать протесты, которые могут снежным комом распространиться за пределы Иордании или палестинцев в мусульманский мир в целом.

СМИ сообщают, что иорданский источник отметил осведомленность Нетаниягу о разветвлениях отношений, которые снова обострились, и о стратегической важности израильско-палестинского мира.

Ранее Курсор писал, что глава РААМ заявил, что разрешение еврейской молитвы на Храмовой горе «приведет к войне». Лидер партии РААМ Мансур Аббас заявил, что его «беспокоит» очевидное новое правительство.

Курсор сообщал, что Иордания осудила Израиль за восхождение евреев на Храмовую гору. Представитель Министерства иностранных дел осудил Израиль за «эскалацию и продолжающиеся нарушения, совершенные экстремистами при вторжении в мечеть Аль-Акса» и на Храмовую гору.

Ранее от «подрыва статус-кво Иерусалима» в ООН предостерег король Иордании Абдалла II. Он заявил, что будущее Иерусалиме вызывает «неотложную озабоченность».

Также «Курсор» сообщал, что террористическая организация ХАМАС призвала арабское население защитить мечеть Аль-Акса от «попыток Израиля захватить власть».

Напомним, что после посещения еврейскими активистами Храмовой горы, где они затрубили в шофар, ХАМАС начал угрожать «религиозной войной» Израилю.