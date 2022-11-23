Израилю необходимо «установить цену за террор» — Бен-Гвир

Лидер «Оцма Иегудит» Итамар Бен-Гвир заявил, что «за террор нужно платить очень высокую цену».

Предполагаемый новый министр общественной безопасности Итамар Бен-Гвир посетил место терактов в Иерусалиме сегодня утром и заявил, что Израилю необходимо «установить цену за террор».

Об этом сообщает The Times of Israel.

Бен-Гвир говорит, что Израилю необходимо «вернуться к целенаправленным убийствам», ввести дополнительные ограничения в отношении заключенных, осужденных за преступления против безопасности, прекратить выплаты Палестинской администрации семьям террористов и «ввести блокировку и ходить по домам» после комбинированных атак сегодня утром, которые уже унесли одну жизнь.

«Политика должна измениться», — добавил он.

На фоне продолжающихся усилий по формированию правого и религиозного правительства под руководством «Ликуда», Бен-Гвир отметил, что «мы должны сформировать правительство как можно скорее; террор не ждет».

Бен-Гвир с места теракта направился в иерусалимскую больницу, чтобы «навестить раненых».

Ранее Курсор писал о двух взрывах на автобусных остановках в Иерусалиме в среду утром. Первый взрыв произошел на автобусной остановке недалеко от западной окраины столицы. В результате взрыва пострадали не менее десяти человек, в том числе один в критическом состоянии и еще двое в тяжелом состоянии.

Теракт в Иерусалиме: появились новые данные. Полиция квалифицировала взрывы на автобусных остновках как теракт.

Также сообщалось, что в Иерусалиме повышен уровень террористической опасности: закрыт въезд в город.

Курсор сообщал, что опубликованы первые видеозаписи с мест взрывов в Иерусалиме. Ранены по меньшей мере 10 человек.

Наша редакция писала, что полиция Израиля показала фото с мест взрывов в Иерусалиме.