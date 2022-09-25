Мэр Киева поздравил иудейскую общину с праздником Рош ха-Шана

Мэр столицы Украины, города Киева, Виталий Кличко поздравил иудейскую общину с праздником Рош ха-Шана.
Об этом сообщается на сайте мэрии Киева.
По словам Кличко, поздравляя друг друга с Рош ха-Шана, по традиции, иудеи желают каждому быть вписанным в «Книгу жизни», и во время праздничной трапезы, макая хлеб в мед, произносят благословение, чтобы год грядущий был сладким.
«Уважаемая иудейская община столицы! Поздравляю со светлым праздником Рош ха-Шана — Новым 5783 годом!» — сказал Кличко.
Он отметил, что для иудеев эти праздничные дни становятся временем духовного обновления, осмысления и милосердия.
«Настраиваясь на праведную жизнь в наступающем году, надеемся, друзья, что он будет победным и щедрым на Господне благословение каждого, кто защищает нашу страну от российского нашествия», — подчеркнул мэр Киева.
Городской голова столицы Украины пожелал иудейской общине крепкого здоровья, мира и добра, благополучия и уюта в домах.
Как сообщал Курсор, президент США Джо Байден опубликовал поздравление с Рош ха-Шана, где выразил «самые теплые пожелания».
Американский лидер присоединился ко многим политикам в их поздравлениях в этот важный для всего еврейского народа праздник.
«Джилл Байден и я выражаем самые теплые пожелания всем, кто празднует Рош ха-Шана в Соединенных Штатах, Израиле и во всем мире. Пусть ваши молитвы будут услышаны, а ваша вера возродится, и пусть все мы будем вписаны в Книгу Жизни. Шана Това», – сказал Байден.
Также Курсор информировал о том, что премьер-министр Индии Нарендра Моди поздравил еврейский народ по случаю Рош ха-Шана и пожелал ряд важных вещей.