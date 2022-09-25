Мэр Киева поздравил иудейскую общину с праздником Рош ха-Шана

По словам Виталия Кличко, для иудеев эти праздничные дни становятся временем духовного обновления, осмысления и милосердия.

Мэр столицы Украины, города Киева, Виталий Кличко поздравил иудейскую общину с праздником Рош ха-Шана.

Об этом сообщается на сайте мэрии Киева.

По словам Кличко, поздравляя друг друга с Рош ха-Шана, по традиции, иудеи желают каждому быть вписанным в «Книгу жизни», и во время праздничной трапезы, макая хлеб в мед, произносят благословение, чтобы год грядущий был сладким.

«Уважаемая иудейская община столицы! Поздравляю со светлым праздником Рош ха-Шана — Новым 5783 годом!» — сказал Кличко.

Он отметил, что для иудеев эти праздничные дни становятся временем духовного обновления, осмысления и милосердия.

«Настраиваясь на праведную жизнь в наступающем году, надеемся, друзья, что он будет победным и щедрым на Господне благословение каждого, кто защищает нашу страну от российского нашествия», — подчеркнул мэр Киева.

Городской голова столицы Украины пожелал иудейской общине крепкого здоровья, мира и добра, благополучия и уюта в домах.

Как сообщал Курсор, президент США Джо Байден опубликовал поздравление с Рош ха-Шана, где выразил «самые теплые пожелания».