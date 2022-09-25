Премьер-министр Индии поздравил евреев с Рош ха-Шана

Премьер-министр Индии Нарендра Моди поздравил еврейский народ по случаю Рош ха-Шана и пожелал ряд важных вещей.

Индийский политический и государственный деятель, занимающий пост премьер-министр с 2014 года, опубликовал обращение на иврите.

«Я желаю моему другу Яиру Лапиду, гражданам Израиля и еврейскому народу всего мира и сердечно поздравляю по случаю Рош ха-Шана. Я желаю, чтобы этот год был годом всеобщего крепкого здоровья, мира и процветания. Счастливого Нового года!», – написал Моди в своем Twitter.

Ранее мы рассказывали, что Беннет пожелал «любимому народу Израиля безопасного и спокойного года».

Также «Курсор» сообщал, что Лапид поздравил евреев с Рош ха-Шана и заявил, что «мы одна семья«.

Помимо этого, стало известно, сколько израильтяне тратят денег на подготовку к празднику.