Президент США поздравил евреев с Рош ха-Шана

Американский лидер присоединился ко многим политикам в их поздравлениях в этот важный для всего еврейского народа праздник.

«Джилл Байден и я выражаем самые теплые пожелания всем, кто празднует Рош ха-Шана в Соединенных Штатах, Израиле и во всем мире. Пусть ваши молитвы будут услышаны, а ваша вера возродится, и пусть все мы будем вписаны в Книгу Жизни. Шана Това», – сказал Байден.

Помимо президента США, по случаю Рош ха-Шана Израиль поздравил премьер-министр Индии Нарендра Моди.

«Я желаю моему другу Яиру Лапиду, гражданам Израиля и еврейскому народу всего мира и сердечно поздравляю по случаю Рош ха-Шана. Я желаю, чтобы этот год был годом всеобщего крепкого здоровья, мира и процветания. Счастливого Нового года!», – написал он на иврите.

Также евреев поздравил заместитель премьер-министра Нафтали Беннетт.

«Я желаю моему любимому народу Израиля безопасного и спокойного года, года, в котором мы будем жить вместе, даже если мы не всегда согласны, потому что все мы – одна семья», – заявил Беннет.

Разумеется, не обошлось без поздравления от премьер-министра Яира Лапида, который, как и Беннет, надеется, что в 2022 году «еврейский народ вспомнит, что мы одна семья».

«Неважно, православный, светский, реформистский или консервативный. Неважно, в какой синагоге вы молитесь и молитесь ли вы вообще. Неважно, где вы родились и на каком языке говорите. Мы один народ, с одной общей историей, с одним общим домом. В этом году давайте напишем следующую главу нашей истории, главу единства», – сказал Лапид.

Он считает, что евреям следует сосредоточиться на том, что у них есть общего, и мирно обсудить свои разногласия.

Также «Курсор» сообщал о том, сколько израильтяне тратят денег на подготовку к празднику.