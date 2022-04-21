Мэр Сдерота раскритиковал Беннета: РААМ устанавливает условия на Храмовой горе

Вчера ХАМАС выпустил ракету около 22:30. Ее осколки попали в припаркованный автомобиль и стену возле дома в городе Сдерот. В результате атаки никто не пострадал.

Мэр Сдерота, куда вчера попала ракета ХАМАСа, выступил с критикой в адрес премьер-министра Нафтали Беннета за недавнюю эскалацию, утверждая, что ситуацией на самом деле командует член коалиции РААМ.

«[Мансур] Аббас и РААМ устанавливают условия на Храмовой горе, — сказал Алон Давиди общественному радио «Кан». — ХАМАС держит в заложниках жителей юга и не платит никакой цены».

Город Сдерот находится всего в одном километре от Газы и часто подвергается ракетному обстрелу.

Давиди, который баллотировался в Кнессет от фракции Беннета «Ямина» в прошлом году, но решил не занимать свое место в парламенте, говорит, что «правительство Израиля рассматривает размахивание флагом в Иерусалиме как провокацию, и неудивительно, что мы в Сдероте платим цену вдвое больше», имея в виду вчерашний скандальный марш правых с флагами по Старому городу столицы.

Курсор ранее писал, что Железный купол перехватил ракету, выпущенную из Газы. Израильская система ПВО успешно уничтожила ракету, которая была выпущена из сектора Газа. В последний раз ракеты из прибрежного анклава в сторону Израиля, были выпущены 1 января 2022 года.