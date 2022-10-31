МЕРЕЦ проиграл в суде 14 каналу: подробности

СМИ подало ходатайство после решения МЕРЕЦа о том, что партия не будет пропускать журналистов на свою территорию в день выборов.

Партия МЕРЕЦ обязана разрешить журналистам 14 телеканала выходить в прямой эфир из штаб-квартиры политической силы в день выборов в Кнессет, которые пройдут 1 ноября.

Соответствующее решение в понедельник, 31 октября, принял Верховный суд, удовлетворив ходатайство СМИ, которое считается рупором Биньямина Нетаниягу и в целом правого лагеря, сообщает портал Детали.

Отмечается, что телеканал подал ходатайство после решения МЕРЕЦа о том, что партия не будет пропускать журналистов на свою территорию.

«Суть решения МЕРЕЦа состоит в том, чтобы запретить освещать события только одному 14 каналу, при этом предоставляя свободный доступ всем другим СМИ, включая конкурирующие телеканалы. Такой результат приводит к непропорциональному ущербу для 14 телеканала и его аудитории», — отмечается в судебном решении.

По мнению Фемиды, речь идет о грубом нарушении свободы прессы.

Как сообщал Курсор, на днях председатель партии МЕРЕЦ Захава Гальон в одном из телевизионных шоу заявила, что глава партии «Ликуд» Биньямин Нетаниягу стремится создать условия для снижения явки в арабском обществе на выборах в Кнессет.

По ее словам, у Нетаниягу одна цель — подавить голосование в арабской общественности, потому что ясно, что если арабская общественность пойдет голосовать, то шансы на победу у МЕРЕЦ будут выше.

Также Курсор информировал о том, что Гальон выступила с жесткой критикой в адрес Нетаниягу. Она обрушилась с критикой на члена Кнессета Итамара Бен-Гвира и лидера оппозиции Нетаниягу после сообщений о том, что правые демонстранты скандировали «Пусть твоя деревня сгорит дотла» во время протеста в средней школе Белича.