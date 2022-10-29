Нетаниягу добивается низкой явки в арабском секторе — Гальон

Глава партии «Ликуд» Биньямин Нетаниягу стремится создать условия для снижения явки в арабском обществе на выборах в Кнессет.

Об этом в субботу, 29 октября, в рамках политико-дискуссионной программы «Шабатарбут» заявила председатель партии МЕРЕЦ Захава Гальон, информирует портал Детали.

«МЕРЕЦ близок к тому, чтобы не преодолеть электоральный барьер, и если это произойдет, Нетаниягу получит 63-64 мандата. Если когда-то он предупреждал об «арабах, стекающихся на избирательные участки», то сейчас он хочет специально разместить камеры на арабских избирательных участках, он хотел затруднить доступ к избирательным участкам для людей с ограниченными возможностями, а Бен-Гвир объявил, что пришлет на участки своих «наблюдателей»-бандитов», — заявила Гальон.

По ее словам, у Нетаниягу одна цель — подавить голосование в арабской общественности, потому что ясно, что если арабская общественность пойдет голосовать, то шансы на победу у МЕРЕЦ будут выше.

Как сообщал Курсор, на прошлой неделе глава партии МЕРЕЦ Захава Гальон заявила, что возобновление переговоров с палестинцами будет частью требований партии МЕРЕЦ на коалиционных переговорах по формированию правительства.

«Контроль над палестинцами вредит не только им, но он подрывает и нашу сущность. Если у них не будет соблюдения прав человека, этого не будет и у нас», — сказала Гальон.

Она отметила, что план политиков, намеревающихся сформировать следующее правительство, сконцентрироваться только на социальных вопросах, при этом отложить обсуждение политических проблем, «ограничивает количество вариантов решения».

Ранее Курсор информировал о том, что Гальон выступила с жесткой критикой в адрес Нетаниягу. Она обрушилась с критикой на члена Кнессета Итамара Бен-Гвира и лидера оппозиции Нетаниягу после сообщений о том, что правые демонстранты скандировали «Пусть твоя деревня сгорит дотла» во время протеста в средней школе Белича.