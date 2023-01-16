Мэрия Тель-Авива требует ужесточить правила для «самокатчиков»

В последнее время в Тель-Авиве стало очень популярным использование легкого персонального транспорта. Но многие люди не соблюдают элементарных правил дорожного движения и безопасности, поэтому самокаты часто становятся причиной ДТП. Мэрия города обязала компании, сдающие в аренду транспорт, ужесточить требования.

Об этом пишет Haaretz.

Местная власть заявила что нужно провести повторный процесс регистрации пользователей, которых обяжут предъявлять удостоверения личности, чтобы убедиться, что водители совершеннолетние. Еще компаниям нужно увеличить количество шлемов, прилагающихся к самокатам (до 75 процентов от общего количества). Также мэрия требует, чтобы ей передавались данные водителей, которые нарушают ПДД в течение 5 дней, а ранее их передавали только по решению суда.

Но при этом, в городе не будут обязывать компании устанавливать на электросамокаты технологии, которые будут препятствовать транспорту ездить по городским тротуарам, хотя мэрия после длительных обсуждений планировали ввести это требование.

«Курсор» писал ранее, что в сентябре 2022 года министр транспорта Мерав Михаэли представила программу для малогабаритных транспортных средств, согласно которой для владельцев электровелосипедов и самокатов введут новое правило.

Еще мы писали, что электроскутеры стали крайне популярным видом транспорта в XXI веке, потому что это удобно, доступно и быстро. Однако городские власти Парижа рассматривают вопрос о запрете их использования.