Мэры могут получить иммунитет от ареста — новый законопроект коалиции

Депутат «Ликуда» Офир Кац говорит, что мэры нуждаются в защите, подобной той, которой пользуются члены Кнессета, чтобы разубедить «врагов», стремящихся запятнать репутацию.

Депутат Офир Кац представил законопроект о предоставлении местным лидерам иммунитета от ареста, аналогичного привилегиям, которыми в настоящее время пользуются члены Кнессета.

Об этом сообщает The Times of Israel.

Кац утверждал, что закон необходим для предотвращения «исчерпывающих [правовых] процессов», которые могут нанести ущерб муниципальным службам и повлиять на «общественное мнение». Законопроект касается только арестов, а не расследования предполагаемых правонарушений.

«Арест, который проводится публично, может нанести существенный вред выборному должностному лицу. Были случаи, когда выборные должностные лица в муниципалитетах и ​​региональных советах, с которых в конечном итоге сняли какую-либо вину, заплатили высокую избирательную цену из-за ошибочного восприятия, сложившегося у избирателей во время слушаний», — говорится в пояснительном тексте, приложенном к законопроекту.

Законопроект предусматривает, что аресты по-прежнему могут производиться в случаях, когда глава муниципалитета совершал предполагаемое преступление, связанное с применением силы, нарушением общественного порядка или государственной изменой.

Кац сказал, что при выполнении своих обязанностей муниципальные руководители неизбежно «наживают себе врагов и противников», которые могут намеренно запятнать свое имя ложными заявлениями и слухами. Законодательство будет направлено на предотвращение такой ситуации.

В последние годы мэры городов по всей стране стали жертвами законов о коррупции и взяточничестве.

Ранее Курсор писал, что мэра Петах-Тиквы вновь арестовали. Рами Гринберга подозревают в получении сотен тысяч шекелей в рамках предвыборной кампании, а также отмывании денег.

Курсор также сообщал, что мэр Петах-Тиквы подозревается во взяточничестве и мошенничестве.