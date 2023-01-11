Между Хайфой и Тель-Авивом снова запустят поезда по выходным: известна дата

В настоящее время электрификация железнодорожных путей завершена на 60 процентов.

Израильтяне после трехлетнего перерыва смогут вновь пользоваться поездами в выходные дни, курсирующими между Хайфой и Тель-Авивом.

Об этом заявила Железнодорожная компания «Ракевет Исраэль».

Новое расписание начнет действовать ориентировочно с 12 февраля. На данный момент электрификация железнодорожных путей завершена на 60 процентов и работы будут продолжаться, но на участке постепенно будут возобновлять движение поездов.

Известно, что составы будут курсировать по пятницам до 13:00, а в будние дни (с воскресенья по четверг) движение будет продлено до полуночи. Также будут ходить ночные поезда между Биньяминой, Хадерой, Нетанией, Герцлией, Тель-Авивом, аэропортом «Бен-Гурион» и Иерусалимом.

«Курсор» писал ранее, что в Комиссии по планированию и строительству Северного округа Израиля утвердили план прокладки железной дороги между Кармиэлем и Кирьят-Шмоной.

Еще мы писали, что Израильские железные дороги запустили электропоезда по новой линии, соединяющей станции Нетания, Герцлия, Тель-Авив, Кфар-Хабад, Лод и Реховот.

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